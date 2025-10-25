Soledenses alistan vendimia afuera de los panteones

La Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informó que los giros comerciales que regularmente se instalan al exterior de los panteones son aquellos que se dedican a la venta de flores de temporada y otra variedad, así como de alimentos preparados.

Patricia Cuevas titular del departamento, indicó que si bien la mayoría son de este giro comercial, no se tiene un número exacto de cuántos venden estos productos sin embargo para este año, se tiene previsto otorgar aproximadamente 500 permisos a comerciantes ambulantes.

La instalación de los vendedores comenzará durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, cuyos lugares son asignados y apartados con antelación por parte de los participantes.

“Como cada año, los comerciantes habituales acuden con anticipación para reservar sus espacios, los cuales son asignados por la Dirección”

Detalló que, previo a los días de mayor afluencia, se lleva a cabo la delimitación de los puestos, siendo el Panteón Municipal Número 1 “Nuestra Señora del Refugio” y el Panteón del Morro los que registran la mayor concentración de vendedores.

Afirmó que, los puestos comenzarán a instalarse a partir del 31 de octubre, y personal del área se encargará de verificar que todos los comerciantes cuenten con su permiso autorizado.