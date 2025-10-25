logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Soledenses alistan vendimia afuera de los panteones

Por Flor Martínez

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Soledenses alistan vendimia afuera de los panteones

La Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informó que los giros comerciales que regularmente se instalan al exterior de los panteones son aquellos que se dedican a la venta de flores de temporada y otra variedad, así como de alimentos preparados.

Patricia Cuevas titular del departamento, indicó que si bien la mayoría son de este giro comercial, no se tiene un número exacto de cuántos venden estos productos sin embargo para este año, se tiene previsto otorgar aproximadamente 500 permisos a comerciantes ambulantes.

La instalación de los vendedores comenzará durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, cuyos lugares son asignados y apartados con antelación por parte de los participantes.

“Como cada año, los comerciantes habituales acuden con anticipación para reservar sus espacios, los cuales son asignados por la Dirección”

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que, previo a los días de mayor afluencia, se lleva a cabo la delimitación de los puestos, siendo el Panteón Municipal Número 1 “Nuestra Señora del Refugio” y el Panteón del Morro los que registran la mayor concentración de vendedores.

Afirmó que, los puestos comenzarán a instalarse a partir del 31 de octubre, y personal del área se encargará de verificar que todos los comerciantes cuenten con su permiso autorizado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad
Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

SLP

Redacción

EGC destacó que con trabajo coordinado entre la SSPC capitalina y los Comités de Seguridad Ciudadana, se redujeron más 23 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio
Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

SLP

Samuel Moreno

El móvil corresponde a un problema entre grupos delincuenciales antagónicos

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca
CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

SLP

Martín Rodríguez

Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito
Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

SLP

Rolando Morales