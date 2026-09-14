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Policías acusados de robo acudieron a un auxilio: Villa Gutiérrez

No se protegerá a ningún agente en caso de conductas ilícitas, aseguró el titular de la SSPC

Por Rolando Morales

Septiembre 14, 2026 11:14 a.m.
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Policías acusados de robo acudieron a un auxilio: Villa Gutiérrez
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, afirmó que una de las líneas de investigación sobre la detención de dos policías municipales y un cadete por presunto robo a casa habitación apunta a que las agentes acudieron al domicilio tras recibir una solicitud de auxilio, versión que deberá ser corroborada por la Fiscalía General del Estado durante la integración de la carpeta correspondiente.

      El funcionario explicó que las tres personas detenidas, dos mujeres policías en activo y un elemento en formación, se encuentran a disposición del Ministerio Público, luego de que la Guardia Civil Estatal las detuviera como probables responsables de un robo a casa habitación en la colonia Morales.

      Precisó que la corporación cuenta con información, registros telefónicos y antecedentes relacionados con el supuesto auxilio que habría motivado su presencia en el lugar.

      Villa Gutiérrez señaló que la SSPC entregará toda la información disponible a la autoridad investigadora para que se determine si la versión presentada por los detenidos tiene sustento o si existen elementos que acrediten la comisión del delito señalado por la parte afectada.

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      Añadió que las policías no portaban cámaras corporales al momento de los hechos, aunque existen registros en bitácoras institucionales que podrán ser revisados durante las investigaciones.

      Respecto a la participación del cadete detenido, el secretario evitó adelantar conclusiones y sostuvo que su presencia en el lugar forma parte de una segunda línea de investigación que deberá esclarecerse con las pruebas y testimonios que recabe el Ministerio Público.

      El secretario subrayó que la corporación no protegerá a ningún elemento que haya cometido una conducta ilícita y sostuvo que, en caso de comprobarse su responsabilidad, deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

      No obstante, insistió en que también debe garantizarse el derecho de los detenidos a aportar pruebas y documentos en su defensa.

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      Asimismo, informó que sostuvo comunicación con los habitantes del domicilio afectado para ofrecerles apoyo institucional y que también solicitó a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación imparcial. Agregó que la parte denunciante será invitada a presentar una queja formal ante Asuntos Internos de la corporación municipal.

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