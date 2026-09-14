Gámez Macías presidirá la Directiva de Congreso

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Con 24 votos a favor y tres en contra, el Congreso del Estado eligió al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Fernando Gámez Macías como presidente de la Mesa Directiva para el último año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura en San Luis Potosí.

El legislador del Partido Verde llegó a la votación como propuesta única para encabezar el órgano encargado de conducir los trabajos del Pleno durante el último tramo de la actual Legislatura, luego de que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) perfilara que dicho cargo correspondiera a esa bancada.

Sumado a ello, los demás diputados que son parte de esta nueva Mesa Directiva son los diputados Crisógono Pérez, Frinné Azuara, Emilio Rosas Montiel, Aranza Puente, Marcelino Rivera y Yaniria Santiago.

La designación generó el rechazo de la fracción parlamentaria de Morena, cuyos tres integrantes votaron en contra, mientras que las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso respaldaron la propuesta, con lo que Gámez Macías obtuvo 24 de los 27 votos posibles.

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El nuevo presidente de la Mesa Directiva asumirá el cargo durante un periodo en el que el Congreso deberá desahogar los asuntos pendientes de la LXIV Legislatura, además de participar en la discusión y aprobación de los temas que forman parte de la agenda legislativa para el último año de funciones.

Gámez Macías representa al IX Distrito local, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, y hasta antes de su designación se desempeñaba como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.