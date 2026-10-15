También recibe basurero de la capital los desechos de Pozos

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En el tema del depósito de sus residuos urbanos en el relleno sanitario de la capital, el gobierno de Villa de Pozos sólo informó que el convenio está en proceso y que diariamente se recolectan alrededor de 200 toneladas de basura mediante 13 camiones recolectores, todos en operación.

Al parecer, desde que Villa de Pozos se constituyó como municipio libre en junio de 2024, se mantuvo la inercia de seguir depositando los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de San Luis Potosí, tal como ocurría cuando Pozos funcionaba como delegación municipal de la capital.

Sin embargo, ahora es necesaria una definición legal entre ambos gobiernos, tomando en cuenta que el nuevo municipio surgió sin contar con un sitio propio para el manejo y disposición final de sus desechos urbanos.

Actualmente, Pozos cuenta con 13 camiones que cubren 16 rutas de recolección con un esquema terciado (cada tercer día). La administración municipal prevé que, ante el sostenido crecimiento urbano, la cobertura del servicio se pueda ampliar en el 2027 con nuevas inversiones en equipo y personal a la par que se concreta el convenio con la capital.

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