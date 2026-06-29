logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian favoritismo en la asignación de plazas

Se fractura la Sección 26 del SNTE por malos manejos

Por Martín Rodríguez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian favoritismo en la asignación de plazas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por presiones de los propios docentes, el área de Telesecundarias suspendió el proceso de asignación de plazas en sitios más cercanos a los de origen de los profesores con antigüedad, luego de que los reclamos mencionaban listas de parientes, hijos, "novias" y sobrinos, como parte de quienes se beneficiarían de la asignación de lugares preferentes.

      Reclamos sindicales y favoritismos en asignación de plazas

      Los docentes afectados precisan que el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debe abogar por ellos para que se les reconozca el cambio de adscripción a los sitios que solicitan.

      Sin embargo, se les atravesó nada menos que el secretario de Trabajos y Conflictos del Sistema de Telesecundarias, Juan Carlos Silva Morín, quien según los quejosos, aboga ante Juan Cebrián López, el actual jefe de Departamento de Telesecundarias de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) por los favores a las parentelas en la asignación de las plazas tanto en lugares lo más humanamente cercanos al hogar de los docentes con antigüedad y méritos, como para aquellos que necesitan el nombramiento de base.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Denuncias y reunión ríspida entre docentes y autoridades

      En los nombramientos apoyados en favores, según precisan los docentes, se encuentran familiares del responsable de Recursos Humanos de Telesecundarias, además de un miembro sindical del área laboral.

      Las denuncias fueron precedidas por una reunión ríspida entre el personal de telesecundarias, el representante sindical de conflictos y los propios trabajadores de la educación que reclamaron piso parejo en la asignación de los espacios de telesecundaria para los docentes. Tuvieron la precaución de registrar parte de la reunión en material de video.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sigue crisis por falla de El Realito
        Sigue crisis por falla de El Realito

        Sigue crisis por falla de El Realito

        SLP

        Redacción

        Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas
        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        SLP

        Redacción

        Los descuentos y contratos sin costo estarán disponibles solo hasta este martes 30 de junio

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        SLP

        Rubén Pacheco

        Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP
        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyectos comunitarios intentan paliar la escasez, pero no son suficientes ante la demanda creciente.