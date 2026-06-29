Denuncian favoritismo en la asignación de plazas

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Por presiones de los propios docentes, el área de Telesecundarias suspendió el proceso de asignación de plazas en sitios más cercanos a los de origen de los profesores con antigüedad, luego de que los reclamos mencionaban listas de parientes, hijos, "novias" y sobrinos, como parte de quienes se beneficiarían de la asignación de lugares preferentes.

Reclamos sindicales y favoritismos en asignación de plazas

Los docentes afectados precisan que el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debe abogar por ellos para que se les reconozca el cambio de adscripción a los sitios que solicitan.

Sin embargo, se les atravesó nada menos que el secretario de Trabajos y Conflictos del Sistema de Telesecundarias, Juan Carlos Silva Morín, quien según los quejosos, aboga ante Juan Cebrián López, el actual jefe de Departamento de Telesecundarias de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) por los favores a las parentelas en la asignación de las plazas tanto en lugares lo más humanamente cercanos al hogar de los docentes con antigüedad y méritos, como para aquellos que necesitan el nombramiento de base.

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Denuncias y reunión ríspida entre docentes y autoridades

En los nombramientos apoyados en favores, según precisan los docentes, se encuentran familiares del responsable de Recursos Humanos de Telesecundarias, además de un miembro sindical del área laboral.

Las denuncias fueron precedidas por una reunión ríspida entre el personal de telesecundarias, el representante sindical de conflictos y los propios trabajadores de la educación que reclamaron piso parejo en la asignación de los espacios de telesecundaria para los docentes. Tuvieron la precaución de registrar parte de la reunión en material de video.