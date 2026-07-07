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Temen por hundimiento en la San Antonio

Vecinos indicaron que el problema comenzó hace dos años en la calle Manuel Ávila Camacho

Por Flor Martínez

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Temen por hundimiento en la San Antonio
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      Vecinos de la colonia San Antonio manifestaron su preocupación ante el riesgo de que se forme un socavón en la calle Manuel Ávila Camacho, a la altura del número 654, debido a los hundimientos que desde hace meses presenta el pavimento y que, aseguran, continúan agravándose sin que alguna autoridad intervenga.

      De acuerdo con los habitantes, el deterioro de la vialidad estaría relacionado con un presunto reblandecimiento del subsuelo provocado por los constantes colapsos de la red de drenaje en la zona.

      Indicaron que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó a principios de 2026, cuando los hundimientos se hicieron más evidentes.

      Señalaron que, pese al tiempo transcurrido y a los múltiples reportes presentados ante el Interapas y el Ayuntamiento, hasta el momento ninguna autoridad ha acudido para atender la problemática.

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      Los habitantes manifestaron su preocupación por las posibles afectaciones que el hundimiento pudiera ocasionar a las viviendas cercanas.

      Además, indicaron que la humedad acumulada ha propiciado el crecimiento de hierba dentro de los hoyos, lo que evidencia el tiempo que el problema ha permanecido sin ser atendido.

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      Ante la falta de respuesta, los propios vecinos colocaron señalamientos improvisados con palos para advertir del riesgo y, desde el año pasado, mantienen cerrado ese tramo de la vialidad con el fin de evitar accidentes.

      En las inmediaciones también se observan otros hundimientos, algunos delimitados con neumáticos para alertar a los automovilistas, aunque de menor dimensión que el punto principal.

      Los afectados reiteraron el llamado a las autoridades para que intervengan de manera inmediata. Señalaron que desde hace tiempo han solicitado la rehabilitación de la red sanitaria y la pavimentación de la colonia, sin que hasta el momento se hayan realizado trabajos para resolver el problema.

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