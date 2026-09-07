Se aproxima la campaña "Meses del Testamento"

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Elaborar un testamento público abierto simple puede representar un ahorro de más de 6 mil pesos para los potosinos durante la campaña "Meses del Testamento", que estará vigente de septiembre a diciembre en San Luis Potosí.

Fuera de esta temporada, el arancel regular para este trámite alcanza un promedio de 8 mil 410 pesos en el estado; sin embargo, durante los cuatro meses de campaña las 109 notarías públicas ofrecerán el servicio en 2 mil pesos. Es decir, los ciudadanos pagarán alrededor de 76 por ciento menos, con un ahorro de 6 mil 410 pesos.

La campaña representa así una de las ventanas del año con menor costo para dejar establecida legalmente la distribución de bienes y derechos, además de reducir posibles conflictos familiares y gastos derivados de procesos sucesorios.

El beneficio es todavía mayor para integrantes de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, ya que el trámite será gratuito para policías, elementos del Ejército y Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con el Colegio de Notarios.

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La campaña permanecerá vigente hasta diciembre, periodo en el que también se ofrecerán asesorías y horarios ampliados. El llamado de los notarios es a no esperar hasta tener un patrimonio elevado para realizar el trámite, pues el testamento permite establecer desde ahora el destino de bienes, derechos y otras disposiciones personales.