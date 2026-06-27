Generan nuevas estrategias contra prestanombres

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El gobierno federal está por emitir nuevas reglas de prevención de lavado de dinero, que incluyen la figura del beneficiario controlador, lo que permitirá evitar la generación de prestanombres para crear sociedades mercantiles, reveló el presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Gobierno federal anuncia nuevas reglas para lavado de dinero

En entrevista, el notario explicó que este caso del beneficiario controlador, que actúa a través de terceras personas, obliga a los notarios a llegar hasta la última persona, de manera que eviten sociedades mercantiles ocultas.

Señaló que la medida permitirá prevenir la celebración de convenios tras bambalinas, a manera de identificar de dónde viene el dinero, a dónde llega, pero también el origen de las cuentas.

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Responsabilidad del notariado en la prevención del lavado

Estos instrumentos del Gobierno Federal y del Grupo de Administración Financiera buscan que se prevenga el lavado de dinero.

Añadió que "la autoridad fiscal voltea hacia el notariado porque éste garantiza sistemas sofisticados de control", lo que no ofrecen ni agencias ni vendedores de automóviles ni joyerías.

Recordó que para casos del lavado de dinero, las multas son gravísimas y por un lado es una gran responsabilidad de los notarios, pero también el reconocimiento que la autoridad hacendaria les otorga para las funciones notariales en ese sentido.