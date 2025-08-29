Tiene potencial etnoturismo en San Luis Potosí

Ante la presión de las impredecibles políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, algunos liderazgos empresariales locales como los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han subrayado la necesidad de que el estado potosino diversifique sus actividades económicas y emprenda la búsqueda de nuevos mercados globales.

En este sentido, el enoturismo, que es la práctica de visitar regiones donde se cultiva la vid y se produce vino para disfrutar de todo un conjunto de experiencias culturales, sensoriales, gastronómicas, de historia y más, es una apuesta en ciernes que podría generar múltiples beneficios a la economía de San Luis Potosí.

Para tener una idea de qué tan redituable puede ser el enoturismo para nuestro estado, vale la pena revisar los casos de éxito de dos entidades vecinas: Aguascalientes y Querétaro. La primera con un sector enoturístico en expansión y la segunda, con una industria ya consolidada en torno al disfrute de la uva y el vino.

Aguascalientes: resurgimiento

En Aguascalientes se habla del resurgimiento de una tradición vitivinícola que viene del periodo virreinal. De acuerdo con datos disponibles en sitios web oficiales de ese estado, los pueblos mágicos de Calvillo, Real de Asientos, San José de Gracia y Pabellón de Hidalgo ofrecieron durante 2024 diversas experiencias de enoturismo que generaron una derrama económica estimada en 670 millones de pesos.

La entidad hidrocálida es el cuarto lugar nacional en producción de uva y el quinto en producción de vino; cuenta con alrededor de 50 agroindustrias que cultivan mil 300 hectáreas de viñedos de las cuales, 205 se destinan a la producción de unas 667 mil botellas de vino anuales. Se cuenta con 24 bodegas vinícolas y viñedos que ofrecen experiencias enoturísticas y 206 etiquetas de vino que ya han recibido reconocimientos nacionales e internacionales.

El impacto económico del enoturismo en Aguascalientes ha permitido la revitalización de comunidades rurales y el crecimiento del empleo formal permanente y de temporada en sectores como el de hospedaje, el gastronómico y el de artesanías, entre otros.

Querétaro: liderazgo

Por lo que toca a Querétaro, este estado es el líder indiscutible de la región Bajío, pues ha hecho del enoturismo una industria consolidada que en 2024 generó una derrama de 362 millones de pesos solamente en la temporada de vendimia (cosecha de la uva), la cual abarca los meses de junio, julio, agosto y septiembre, aunque el turismo de vides y vinos atrae turistas durante todo el año al territorio queretano.

Nuestro vecino dedica 550 hectáreas a la producción de uva para vino y genera nada menos que tres millones 500 mil botellas al año, lo que lo convierte en el segundo estado más importante de las 16 entidades que producen vino en el país, tan sólo por debajo de Baja California, aunque ostenta el primer lugar en producción de vinos espumosos.

Querétaro cuenta con 350 etiquetas de vinos y en 2024 atrajo a un millón de turistas con su principal producto enoturístico: La Ruta del Arte, Queso y Vino que se desarrolla principalmente en los municipios de Tequisquiapan, Cadereyta de Montes y San Sebastián de Bernal. En 2024, la derrama económica de todo el conjunto de actividades de enoturismo y relacionadas, se calculó en cuatro mil millones de pesos para la entidad queretana.

San Luis: novato con potencial

En comparación, San Luis Potosí ocupa el sitio número ocho en la lista de productores de uva y vino, superando a estados como Puebla, Chihuahua y Nuevo León, pero por debajo de otros como Sonora, Zacatecas y Guanajuato.

Los datos sobre enoturismo disponibles para nuestro estado no son abundantes, pero se sabe que existen 100 hectáreas dedicadas al cultivo de la uva vinícola y que la producción anual potosina es de 400 mil botellas. No existe una cifra de derrama económica por enoturismo, ya que esa información se halla integrada a los datos globales de la actividad turística en general que, en 2024, generó 10 mil millones de pesos en ingresos y siete millones de visitas de turistas.

Destacan en San Luis siete proyectos que ofrecen distintas experiencias de enoturismo, como Cava Quintanilla, ubicado en el municipio de Moctezuma; Pozo de Luna, Viña Cordelia y Bodega 1881, los tres situados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; Parras del Altiplano, del municipio de Venado; Casa Fronda, de Villa de Reyes y La Malanca, ubicado en el municipio de Rioverde.

Primeros pasos

Como estado, San Luis Potosí ya ha dado sus primeros pasos para impulsar el enoturismo como actividad estratégica: en febrero de 2025 se aprobó una reforma a la Ley de Turismo del Estado para definir el concepto y promover el crecimiento de este sector.

Entre otras medidas, se estableció una coordinación entre la Secretaría de Turismo, los municipios y el sector privado para desarrollar rutas, festivales y experiencias enológicas; se buscará fortalecer la industria vitivinícola mediante la Ley de Fomento de la Actividad Vitivinícola aprobada en 2023, y se lanzó el programa “Ruta de las Haciendas”, que integra viñedos y haciendas históricas como parte de la oferta enoturística.

Ahora bien: ¿Cuánto dinero invierten los gobiernos de los tres estados en promover el enoturismo?... En 2024, Aguascalientes destinó 18 millones de pesos de su erario, enfocados principalmente a la construcción de infraestructura turística y a la promoción de experiencias enoturísticas en sus pueblos mágicos.

Querétaro aplicó 54 millones a la promoción turística, incluyendo el enoturismo, provenientes en su mayor parte del Fideicomiso Promotor del Turismo (Fiprotur) que a su vez se alimenta del Impuesto Estatal al Hospedaje.

San Luis Potosí no tiene datos disponibles, aunque se habla de una inversión de alrededor de 10 millones de pesos en promoción turística en 2024, recurso que, al menos en teoría, debería venir del Impuesto sobre Hospedaje que recauda el gobierno estatal.

Si bien los vinos potosinos están en proceso de generar renombre a nivel nacional e internacional, hay planes para exportarlos a regiones como Canadá, Europa y algunos países de Asia. En cuanto al mercado estadounidense, los vinos mexicanos gozan todavía de trato preferencial (exención total de aranceles) siempre y cuando cumplan con las estrictas “reglas de origen” que impone el Tratado Comercial México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC). Los vinos que no cumplen con esas reglas son tasados con un 25 por ciento de arancel, porcentaje que puede ser modificado en cualquier momento por el gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa es privada

Hasta ahora, parece que el deseo y los esfuerzos más dedicados para que el enoturismo se consolide en San Luis Potosí provienen del sector empresarial privado, principalmente con la organización de dos eventos que cada año cobran mayor relevancia: El Festival Internacional del Vino y La Gran Vendimia SLP.

El primero se realiza en junio en el Centro de las Artes de la capital potosina y lleva 12 ediciones al hilo. En la de 2024 participaron más de 100 bodegas vinícolas nacionales y extranjeras; hubo 500 etiquetas para degustar; asistieron 60 mil personas por día y se generó una derrama económica cercana a los 12 millones de pesos. El otro evento se hará por segunda ocasión a finales de septiembre en Bodega 1881 de Soledad de Graciano Sánchez con la participación de marcas potosinas de vinos.

, mezcales, rones, quesos, panadería, helados y otros productos, además de experiencias como el pisado de uvas, recorrido por los viñedos, talleres, catas, degustaciones, etcétera.

En los próximos años, será interesante presenciar el rumbo que tomará el sector del enoturismo potosino frente a sus competidores de la región Bajío, pero sin duda, la coordinación entre Gobierno y particulares será la clave del éxito, además del manejo transparente y dedicado de los recursos públicos, así como el apoyo entusiasta de las y los consumidores y la atracción efectiva del turismo nacional y extranjero.