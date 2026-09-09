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Tormentas y hasta 37°: el clima que tendrá SLP

Las lluvias continuarán este miércoles y podrían cobrar fuerza durante el fin de semana.

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 06:10 a.m.
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Tormentas y hasta 37°: el clima que tendrá SLP
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      San Luis Potosí tendrá este miércoles una combinación de calor, viento y lluvias, con temperaturas que irán desde los 27 grados en la zona Centro hasta los 37 en la Huasteca.

       

      El pronóstico apunta a lluvias y chubascos puntuales en las cuatro regiones, aunque no se espera que las precipitaciones sean generalizadas durante todo el día. En la zona Centro, por ejemplo, las condiciones para lluvia aumentarían principalmente durante la tarde.

      La Huasteca será nuevamente la región más calurosa, con una máxima de 37 grados y mínima de 23, mientras que en la zona Media se esperan hasta 33 grados.

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      En el Altiplano, el termómetro llegará a 31 grados, con mínimas de 15, y en las partes altas podrían registrarse temperaturas de hasta 9 grados.

      Para la zona Centro se pronostica una máxima de 27 grados y mínima de 16, además de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

      Fin de semana con mayor probabilidad de tormentas

      Las condiciones podrían cambiar hacia el fin de semana, cuando aumentaría la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes en territorio potosino.

      Mientras tanto, los sistemas que se desplazan por el Pacífico, entre ellos la Tormenta Tropical Lowell y la baja presión Marie, no representan por ahora un riesgo para el país.

      El calor continuará presente, particularmente en la Huasteca, donde para este jueves se pronostica una temperatura de hasta 39 grados.

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