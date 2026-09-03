Torres Cedillo acataría la sanción del Ceepac

Tras ser denunciado por realizar presunto proselitismo a favor de la senadora del PVEM Ruth Miriam González Silva, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) de Gobierno del Estado, consideró que no cometió ninguna irregularidad, pero aún así, asumió que aceptará sanciones en caso de acreditarse la acusación.

En días pasados, el partido Somos denunció ante el Ceepac al funcionario estatal por presuntos actos anticipados de campaña a favor de la senadora González Silva, durante un evento de la organización Fuerza Magister Verde en Zacatipán, Tamazunchale.

Adujo que a partir de los horarios, lugar y otros elementos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) determinará si existió la comisión de algún acto anticipado de campaña política.

“Cada quien cuenta la situación a su conveniencia. Yo tengo el fundamento y yo creo que no haya cometido ningún error. Obviamente como ciudadano también tengo mis preferencias y las puedo expresar”, comentó.

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En entrevista, afirmó que si el Organismo Público Local Electoral (OPLE) lo requiere para comparecer por el señalamiento, acudirá sin mayor inconveniente y si procediera una sanción “la acataremos, porque estamos a favor de la ley”.

“Nosotros tenemos la agenda de trabajo que llevamos a cabo en la Huasteca. En su momento si nos llaman del Ceepac, con todo gusto acudiremos”, aseveró.