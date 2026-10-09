Se pagarán multas con labor social

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Las personas sancionadas por infracciones de tránsito en San Luis Potosí podrán solicitar que la multa sea sustituida por trabajo en favor de la comunidad, con un límite de 36 horas. La reforma a la Ley de Tránsito establece esta posibilidad como una alternativa a la sanción económica, no como una medida automática ni una exención general del pago de multas.

Reforma a la Ley de Tránsito en San Luis Potosí

Las actividades podrán incluir labores de limpieza, pintura, mantenimiento y restauración de bienes públicos. La autoridad también podrá asignar tareas acordes con los conocimientos y la experiencia de la persona infractora, como impartir pláticas de cultura cívica, siempre que las actividades sean determinadas por la instancia competente y aceptadas por quien cometió la infracción.

Condiciones y cumplimiento del trabajo comunitario

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El cumplimiento estará sujeto a condiciones específicas: los trabajos deberán respetar los principios de proporcionalidad, dignidad humana y no discriminación. Si la persona no realiza las actividades autorizadas o las cumple solo parcialmente, la multa quedará firme y deberá pagarse.

La modificación al artículo 84 deriva de una iniciativa de la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, cuyo planteamiento original proponía incorporar el trabajo comunitario como una tercera sanción, junto con la multa y la suspensión o cancelación de licencias y permisos para conducir.