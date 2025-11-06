logo pulso
Trampa mortal por socavón en la Mariano Ávila

Por Rolando Morales

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Trampa mortal por socavón en la Mariano Ávila

Habitantes de la colonia Valle de Tequisquiapan denunciaron la presencia de un socavón en la calle Mariano Ávila, a escasos metros del cruce con Albino García, el cual, según señalan, lleva más de tres meses sin ser atendido por las autoridades municipales.

De acuerdo con los testimonios, aunque el hundimiento no abarca una gran superficie, su profundidad lo convierte en un riesgo importante. La situación resulta aún más peligrosa porque se localiza frente a una tienda de conveniencia, lo que dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo a quienes desconocen la zona.

Para prevenir accidentes, los vecinos colocaron avisos improvisados, como palos de escoba y cintas amarillas, que advierten sobre el peligro, aunque reconocen que estas acciones no son suficientes. Por ello, solicitaron nuevamente la intervención urgente de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Durante sus reportes, los colonos también señalaron el mal estado de la calle Altamirano, sobre todo en el tramo que conduce al barrio de Santiago, donde, afirmaron, los baches y fugas de agua son frecuentes y no han sido atendidos por Interapas ni por Obras Públicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los habitantes del sector pidieron a las autoridades municipales dar mantenimiento a estas vialidades del barrio de Tequis, ya que las afectaciones no sólo entorpecen la movilidad y dañan los vehículos, sino que también representan un peligro para peatones y conductores.

