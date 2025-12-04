logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Transporte público discrimina a personas con discapacidad

Desde taxistas, camiones urbanos, hasta conductores de plataformas, prefieren no dar el servicio

Por Flor Martínez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Transporte público discrimina a personas con discapacidad

El rechazo de taxis y vehículos de plataforma, la poca accesibilidad del transporte público y las deficiencias en la infraestructura urbana calles, plazas y edificios públicos, forman parte de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Juan Miguel Hernández Gómez compartió su testimonio y expuso que la movilidad es su principal desafío cotidiano.

Relató que ha sido discriminado por taxistas que evitan brindarle el servicio al verlo en silla de ruedas, situación que también ha experimentado con algunos conductores de aplicaciones. Señaló además, que resulta casi imposible abordar una ruta de transporte público, ya que la mayoría de los camiones no cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad.

“Nos dicen que no van para ese rumbo. Otros ni siquiera se detienen y, en ocasiones, el servicio de Uber prefiere cancelar cuando uno especifica que utiliza silla de ruedas. Indriver es el servicio que ha mostrado mayor empatía con quienes dependemos de este apoyo”, comentó.

Hernández Gómez lamentó que, además de las limitantes en movilidad, persiste una falta de accesibilidad e inclusión en los espacios públicos, como plazas y edificios de gobierno, donde son escasas las rampas y abundan los accesos únicamente por escaleras o banquetas con desniveles que dificultan o imposibilitan el desplazamiento.

Su situación se complica aún más debido a que perdió la vista y depende totalmente de su esposa para poder trasladarse.

Por su parte, Jesús Rubén Álvarez, vecino de la cabecera municipal, señaló que existen calles prácticamente intransitables debido a la altura de las banquetas, que en algunos puntos alcanzan hasta un metro, como ocurre en la calle Porfirio Díaz.

“Mi esposa tiene que bajarse de la banqueta porque es imposible avanzar. Están desniveladas, muy altas y sin rampas. Prácticamente uno debe caminar por el arroyo vehicular, y así hay muchas calles que no están adaptadas para personas con discapacidad”, explicó.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, consideró que, aunque en los últimos años se han registrado algunas mejoras en la infraestructura, aún queda mucho por hacer.

Aseguró que es necesario que las autoridades avancen en la adaptación de vialidades, hospitales y edificios gubernamentales, así como en la mejora del transporte público, rubros en los que todavía prevalece desconocimiento y falta de sensibilidad hacia este sector de la población.

