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Bendecirán útiles escolares en iglesias

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Bendecirán útiles escolares en iglesias
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      RIOVERDE.- Este domingo al término de las misas se llevará a cabo la bendición de útiles escolares, en la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, por lo que se invita a los feligreses a llevarlos para que sean bendecidos. 

      El párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría José dio a conocer que la parroquia realiza diversas actividades, como en este caso la bendición de los útiles escolares de los estudiantes.  

      Para este domingo se tiene contemplado un evento especial, ya que se realizará la bendición de mochilas y útiles escolares, al término de las homilías que se realicen. 

      Es necesario que cada mochila lleve la alegría de aprender, el deseo de crecer y la certeza de que Dios camina con nosotros, enfatizó el sacerdote.

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      Se está invitando a la población en general que se una a esta celebración en este inicio de clases, para que sea un arranque con las bendiciones de Dios y tener un ciclo escolar con mejor aprendizaje.

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