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Muere adulto mayor en su casa

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Muere adulto mayor en su casa
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      RIOVERDE.- Es encontrado sin vida adulto mayor en su domicilio, en el Ejido del Puente del Carmen, se desconocen las causas que causaron su deceso.

       El propietario de la vivienda explicó que acudió al domicilio en el Ejido Puente del Carmen para cobrarle la renta al inquilino, pero al llegar a la vivienda encontró la puerta abierta. 

      Por lo que optó por ingresar de inmediato a la vivienda, para ver que ocurría. 

      Pero grande fue su sorpresa al ver al hombre en el interior del baño tirado, por lo que solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.  

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      Sin embargo, al arribar los socorristas pudieron confirmar que el hombre ya no tenía signos vitales, había fallecido.  

      A l lugar arribó personal de la unidad de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo del occiso y lo trasladaron al Semefo, donde le realizarían la necropsia de ley para conocer las causas de la muerte.

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