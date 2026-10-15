¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?

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El reconocimiento de su organización, la eliminación de restricciones para realizar actividades académicas y garantías contra posibles represalias forman parte de las exigencias del Grupo Estudiantil Alpha, cuyos integrantes protestaron este jueves en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Los inconformes difundieron un pliego petitorio de ocho puntos, en el que solicitan al director de la Facultad, Juan Antonio Zapata Zapata, establecer condiciones equitativas para las distintas agrupaciones estudiantiles y reconocer su derecho a organizarse, independientemente de su representación ante los órganos universitarios.

Uno de los principales motivos del conflicto ocurrió, según el comunicado, el pasado 5 de octubre, cuando el director les habría manifestado que Alpha no contaba con presencia ni representación dentro de la Facultad. Los estudiantes consideran que esa postura desconoce su derecho a asociarse y participar en la vida universitaria.

Otro de los reclamos es la cancelación de un viaje académico de Agronegocios, cuya autorización, aseguran, fue revocada apenas dos días antes de realizarse, pese a que los participantes ya habían aportado dinero de sus propios bolsillos. La agrupación sostiene que la decisión ocasionó pérdidas económicas a las familias.

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También denuncian reuniones canceladas, falta de respuesta a solicitudes formales y dificultades para utilizar espacios universitarios.

En su pliego exigen que las autorizaciones para actividades y uso de instalaciones se resuelvan mediante criterios públicos, con respuestas por escrito en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin intermediaciones obligatorias que, a su juicio, carecen de fundamento reglamentario.

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Además, demandan que puedan utilizar su nombre y logotipo en las mismas condiciones que otras organizaciones, así como garantías de que ningún estudiante será sancionado o recibirá un trato diferenciado por participar en las manifestaciones.

La agrupación condiciona la conclusión de su protesta a la instalación de una mesa de trabajo y la firma de compromisos institucionales, con mecanismos de seguimiento para verificar su cumplimiento.

Los estudiantes sostienen que acudieron desde el 5 de octubre a la Defensoría de los Derechos Universitarios, sin obtener hasta la fecha una respuesta clara.

La mañana de este jueves, los manifestantes impidieron el acceso a la Facultad durante aproximadamente una hora. Posteriormente, las clases se desarrollaron con normalidad, aunque mantuvieron un plantón frente a la Dirección.

Las acusaciones corresponden a la versión del Grupo Alpha. El rector Alejandro Zermeño Guerra atribuyó las movilizaciones universitarias a la presencia de grupos políticos, sin identificar a sus integrantes.