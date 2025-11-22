logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

Protección Civil advierte descenso marcado de temperatura por el ingreso del frente frío 16

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 07:49 a.m.
A
Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del frente frío número 16 generará un descenso importante de temperatura en diversas regiones del estado, además de lluvias ligeras durante la noche en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados en la zona Centro y los 33 grados en la región Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán hasta los 9 grados en la capital y municipios cercanos, mientras que en el Altiplano se esperan 13 grados, con probabilidad de heladas durante las primeras horas del día.

La dependencia señaló que también podrían registrarse lluvias o lloviznas puntuales por la noche, principalmente en las sierras de la Huasteca y la zona Media, por lo que pidió tomar precauciones en caminos y áreas susceptibles a deslaves.

Entre las recomendaciones emitidas, Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, revisar y ventilar aparatos de calefacción para evitar la acumulación de monóxido de carbono, y proteger las tuberías de agua para prevenir daños por congelamiento. Asimismo, exhortó a mantener hidratación constante, consumir alimentos ricos en vitamina C y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La autoridad estatal llamó a mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico climático.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí
Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil advierte descenso marcado de temperatura por el ingreso del frente frío 16

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez

Firman convenio Congreso y Ceepac
Firman convenio Congreso y Ceepac

Firman convenio Congreso y Ceepac

SLP

Redacción