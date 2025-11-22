Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del frente frío número 16 generará un descenso importante de temperatura en diversas regiones del estado, además de lluvias ligeras durante la noche en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados en la zona Centro y los 33 grados en la región Huasteca. En contraste, las mínimas descenderán hasta los 9 grados en la capital y municipios cercanos, mientras que en el Altiplano se esperan 13 grados, con probabilidad de heladas durante las primeras horas del día.

La dependencia señaló que también podrían registrarse lluvias o lloviznas puntuales por la noche, principalmente en las sierras de la Huasteca y la zona Media, por lo que pidió tomar precauciones en caminos y áreas susceptibles a deslaves.

Entre las recomendaciones emitidas, Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, revisar y ventilar aparatos de calefacción para evitar la acumulación de monóxido de carbono, y proteger las tuberías de agua para prevenir daños por congelamiento. Asimismo, exhortó a mantener hidratación constante, consumir alimentos ricos en vitamina C y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La autoridad estatal llamó a mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico climático.