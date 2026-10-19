Trasladan a dos personas por intoxicación en CIAU-UASLP

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Al menos dos personas fueron atendidas este lunes tras un presunto incidente relacionado inicialmente con un olor a gas en el área de fisioterapia del Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria (CIAU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en la colonia Himno Nacional.

Según esos datos recabados, tres fisioterapeutas presentaron mareos y dolor de cabeza, mientras que dos personas fueron trasladadas a urgencias del IMSS para recibir valoración médica por las molestias que presentaban.

La movilización ocurrió luego de que se alertó por un supuesto olor a gas en la zona de la alberca utilizada para terapias, lo que provocó la intervención de cuerpos de emergencia. Sin embargo, la versión que circula de manera extraoficial señala que posteriormente se descartó una fuga de gas y se atribuyó el olor a otra causa.

En redes sociales y grupos de mensajería también comenzaron a difundirse versiones sobre personas que habrían sufrido desmayos dentro de las instalaciones, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

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Durante un recorrido realizado posteriormente en el lugar, se constató que ya no había presencia de personal de Seguridad, Protección Civil ni del Cuerpo de Bomberos, mientras permanece pendiente una postura oficial que precise las causas del incidente y el estado de salud de las personas atendidas.

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En comunicado oficial, la UASLP confirmó respecto al incidente registrado este día, que el lugar fue evacuado y una persona fue trasladada a urgencias del ISSSTE para su estabilización por presentar mareos y dolor de cabeza intenso, quien actualmente se reporta con salud estable.