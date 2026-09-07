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Politécnica necesitará 40 mdp más para operar en 2027

La universidad calcula que necesitará más recursos para cubrir sus gastos de operación y sostener su crecimiento

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Politécnica necesitará 40 mdp más para operar en 2027
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      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) calcula que necesitará hasta 40 millones de pesos adicionales en 2027 para cubrir sus gastos de operación y atender su crecimiento, de acuerdo con el rector Néstor Eduardo Garza Álvarez.

      El planteamiento ocurre mientras la institución todavía incorpora un aumento presupuestal de casi 30 millones de pesos correspondiente a 2026. Esos recursos se integrarán a sus finanzas entre septiembre y diciembre, una vez firmado el convenio modificatorio.

      Para este cierre de año, la universidad no tiene recursos pendientes de recibir de los gobiernos estatal y federal. Garza Álvarez explicó que contar con las ministraciones a tiempo ha permitido cubrir los compromisos financieros y mantener las actividades de la institución.

      Los 40 millones de pesos para 2027 todavía no están definidos. El monto dependerá de lo que la universidad determine como necesario para mantener su operación y continuar con su crecimiento durante el próximo año.

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      Por ahora, la diferencia entre ambos ejercicios ya está planteada: mientras para cerrar 2026 la UPSLP obtuvo cerca de 30 millones de pesos adicionales, para 2027 estima que podría requerir hasta 40 millones más.

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