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Prevén lluvias y calor en la zona Centro de SLP

Protección Civil alertó por precipitaciones, altas temperaturas y rachas de viento durante este lunes.

Por Redacción

Junio 15, 2026 07:53 a.m.
A
Lluvias y calor para este lunes.

Lluvias y calor para este lunes.

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este lunes 15 de junio se esperan lluvias fuertes en San Luis Potosí, con atención especial en la zona Centro, donde podrían registrarse precipitaciones durante la tarde, noche y madrugada.

      De acuerdo con el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional monitorea una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el noreste del país, además de un canal de baja presión que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, principalmente en las regiones norte y este.

      Para la entidad se pronostican acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros, temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius y viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

      Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al WhatsApp 444 213 2858 o al 911.

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