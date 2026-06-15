Prevén lluvias y calor en la zona Centro de SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este lunes 15 de junio se esperan lluvias fuertes en San Luis Potosí, con atención especial en la zona Centro, donde podrían registrarse precipitaciones durante la tarde, noche y madrugada.

De acuerdo con el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional monitorea una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el noreste del país, además de un canal de baja presión que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, principalmente en las regiones norte y este.

Para la entidad se pronostican acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros, temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius y viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al WhatsApp 444 213 2858 o al 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí