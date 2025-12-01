logo pulso
Urge garantizar recursos para los cuerpos de rescate

El presidente de Coparmex propone reforma legal para apoyarlos

Por Martín Rodríguez

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Urge garantizar recursos para los cuerpos de rescate

Urge una legislación profunda y firme para que el apoyo a organizaciones de asistencia social, los Bomberos, la Cruz Roja Mexicana y otros organismos de ayuda, no se quede nada más en el anecdotario, sino que sea un ordenamiento debidamente planeado para que las leyes dispongan etiquetar recursos y dejarlos suficientes y fijos año con año, con actualizaciones según el índice inflacionario, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

Dijo que el financiamiento fijo y seguro al cuerpo de Bomberos, a la Cruz Roja a otros organismos locales nacionales e internacionales de ayuda, debería ser producto de una reforma legislativa que blinde recursos para garantizar la operatividad de todos. 

Consideró que la mejor forma de ayudar a los cuerpos de ayuda y emergencias es mantenerlos con un presupuesto fijo año con año, de manera independiente con el hecho de que ellos mismos buscan otras fuentes de ingreso, tal y como ocurrió el viernes con los Bomberos durante el concierto de Benny Ibarra que organizó el patronato.

Comentó que no se puede pensar en una ayuda fija si no hay candados legislativos que obliguen a que un presupuesto asignado sea actualizado según el Índice Nacional de Precios al Consumidor o en su caso el índice inflacionario.

Agregó que también se debe añadir una cláusula que permita que el presupuesto aumente conforme crezcan las necesidades operativas de los cuerpos de ayuda y rescate, de tal forma que se incentive la prestación de servicios de emergencia y a su vez se conviertan en actividades sostenibles, con el fin de que subsistan y sorteen los embates de cualquier crisis. 

Explicó que un incremento de recursos también debe ir ligado a las actividades tales como abrir una nueva estación de servicio.

Consideró indispensable alcanzar acuerdos entre Ayuntamiento de la Capital y Gobierno del Estado para dotar de recursos suficientes a los Bomberos, a la Cruz Roja y a las unidades de Protección Civil tanto municipal como estatal. 


