Confirma juez cierre de El Zapote y ordena plan de remediación
Autoridades municipales y estatales deberán de dar a conocer calendario de obra para el tiradero
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El Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito, de competencia mixta, fijó un plazo de 48 horas (casi 24 de ellas ya transcurridas) para que la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez deje de tirar sus residuos en el tiradero a cielo abierto conocido como El Zapote, y continúe con los procesos de remediación.
Esto, luego de que ciudadanos promovieron el juicio de amparo 474/2026-IV, por incumplimiento a la clausura que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El juez sexto del distrito ordenó dar vista al Ministerio Público, de manera paralela a la obligación de la alcaldía para que la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la alcaldía de Soledad y la empresa cuya legalidad existencia fue demostrada, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, S.A. de C.V., para generar el plan de remediación y definir el calendario de obra.
En tanto, el ayuntamiento deberá depositar la basura en el sitio alternativo que se dice, tiene a su disposición para cumplir con los términos del juicio de amparo.
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En caso de que se trate de un espacio privado, la alcaldía deberá exhibir los contratos con la compañía o persona física que demuestre capacidad de recepción de la basura para su tratamiento y disposición final.
Con independencia de los actos ordenados, el incumplimiento de los ordenamientos judiciales fue tomado como causal para dar vista al Ministerio Público de la Federación.
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