Para CGE obras de la alcaldía

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De los 47 procesos de obra pública que impulsa el Ayuntamiento de San Luis Potosí para este año, 30, es decir, el 63%, continúan en revisión por parte de la Contraloría General del Estado, informó el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, quien señaló que la liberación de los expedientes ha avanzado de manera gradual.

Acciones de la autoridad

En entrevista, el funcionario explicó que algunas de las obras ya recibieron autorización para continuar con las siguientes etapas, entre ellas el puente vehicular de Jacobo Payán, proyecto que actualmente se encuentra en proceso de licitación. Indicó que el fallo correspondiente podría emitirse entre agosto y septiembre, dependiendo de los tiempos del procedimiento.

¿Qué declararon sobre los retrasos en la revisión?

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Sin embargo, reconoció que la mayoría de los expedientes aún permanecen bajo revisión, entre ellos, el que se proyecta en El Saucito.

Eustorgio Chávez detalló que, de acuerdo con los plazos establecidos, la Contraloría estatal debería emitir observaciones o respuestas en un periodo aproximado de cinco días; no obstante, indicó que "existen casos que han permanecido sin resolución durante más de un mes e incluso mes y medio".

La alcaldía sigue a la espera, señaló Chávez Garza al referirse a los proyectos pendientes de autorización, los cuales forman parte del programa de obra pública municipal para este año.

Entre los expedientes que continúan detenidos se encuentra el proyecto del paso inferior vehicular en la salida a Guadalajara. El director aclaró que esta obra es distinta al puente anunciado por el Gobierno del Estado sobre el Anillo Periférico Oriente.