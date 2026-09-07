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Residentes de La Campiña cerrarían calles por falta de agua

Advirtieron sobre posibles cierres viales si las autoridades no garantizan el suministro de agua.

Por Leonel Mora

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Residentes de La Campiña cerrarían calles por falta de agua
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      Residentes del fraccionamiento La Campiña, en Villa de Pozos, expresaron su descontento por el desabasto de agua potable en el sector y han estado convocando a aplicar cierres de vialidades como el Camino a San Rita si no se aplica una solución de fondo a su problemática.

      La Campiña es una de las 15 zonas, por lo menos, que reportan escasez del líquido en el nuevo municipio, zonas que el gobierno municipal ha estado atendiendo mediante la entrega de agua con camiones cisterna (pipas), operativo en el que diariamente se mueven cerca de 700 mil litros de agua.

      Al menos desde el pasado viernes 4 de septiembre, personas que habitan en La Campiña convocaron a cerrar el acceso al fraccionamiento y un tramo del Camino a Santa Rita como medida de presión para que Interapas o la Dirección del Agua del gobierno municipal reanuden y garanticen el abasto permanente del líquido.

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      La convocatoria no definió fechas para realizar la protesta, pero se pidió a vecinos estar al pendiente de sus redes sociales y servicios de mensajería para conocer detalles, al igual que para estar informados de si las autoridades implementan alguna solución convincente para evitar los cierres viales.

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