Residentes de La Campiña cerrarían calles por falta de agua
Advirtieron sobre posibles cierres viales si las autoridades no garantizan el suministro de agua.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Residentes del fraccionamiento La Campiña, en Villa de Pozos, expresaron su descontento por el desabasto de agua potable en el sector y han estado convocando a aplicar cierres de vialidades como el Camino a San Rita si no se aplica una solución de fondo a su problemática.
La Campiña es una de las 15 zonas, por lo menos, que reportan escasez del líquido en el nuevo municipio, zonas que el gobierno municipal ha estado atendiendo mediante la entrega de agua con camiones cisterna (pipas), operativo en el que diariamente se mueven cerca de 700 mil litros de agua.
Al menos desde el pasado viernes 4 de septiembre, personas que habitan en La Campiña convocaron a cerrar el acceso al fraccionamiento y un tramo del Camino a Santa Rita como medida de presión para que Interapas o la Dirección del Agua del gobierno municipal reanuden y garanticen el abasto permanente del líquido.
Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic
El Ayuntamiento espera diálogo entre los quejosos y la SCT para resolver el conflicto
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La convocatoria no definió fechas para realizar la protesta, pero se pidió a vecinos estar al pendiente de sus redes sociales y servicios de mensajería para conocer detalles, al igual que para estar informados de si las autoridades implementan alguna solución convincente para evitar los cierres viales.
no te pierdas estas noticias
Lunes de calor y lluvias por la tarde en San Luis Potosí
Redacción
La probabilidad de tormentas aumentará durante los próximos días, mientras la Huasteca alcanzará hasta 36 grados