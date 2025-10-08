Vecinos tapan baches en Industrial Aviación

Ante la falta de atención por parte de la autoridad municipal capitalina, habitantes de la colonia Industrial Aviación se dieron a la tarea de iniciar un proceso de bacheo en diversas vialidades que recientemente han afectado el tránsito vehicular.

Vecinos de esta colonia ubicada al norte de la capital, denunciaron que tras las recientes precipitaciones, las condiciones de las calles 16, 4 y 3 registraron la presencia de diversos baches y hoyancos.

Ante esta situación emitieron diversos reportes ante el Ayuntamiento capitalino, así como mediante el chatbot municipal; sin embargo, vecinos declararon que no se registró respuesta alguna por parte de la autoridad.

En consecuencia, con materiales y recursos propios, vecinos organizaron acciones de bacheo en las mencionadas viabilidades a fin de mejorar las condiciones de movilidad de las mismas, especificaron que derivado de estas acciones se logró la atención a cerca de 20 hoyancos de diversos tamaños en distintos puntos de las calles.

Asimismo, informaron que durante los próximos días comenzaran con la atención de otras vialidades aledañas que presentan condiciones similares; sin embargo, reiteraron el llamado a la autoridad municipal para atender las calles de diversas colonias de la zona norte.