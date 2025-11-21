logo pulso
SLP

Vengan a la Universidad: A. Zermeño a diputados

Acepta el rector dialogar... en instalaciones de la Casa de Estudios

Por Leonel Mora

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Vengan a la Universidad: A. Zermeño a diputados

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, dijo estar dispuesto a participar en un diálogo con las y los integrantes del Poder Legislativo del Estado, aunque sugirió que el espacio idóneo para el encuentro son las instalaciones universitarias.

En entrevista, dijo que la UASLP es “un espacio abierto a toda la sociedad” y que, muy probablemente, la próxima semana él mismo, hará la invitación al Congreso del Estado, para que las y los diputados interesados en dialogar con directivos universitarios, acudan a las instalaciones de la casa de estudios.

Recalcó que deberá ser “una reunión de trabajo” sobre temas de interés general en donde se resuelvan dudas tanto de las y los legisladores, como de la comunidad universitaria, pero enseguida atajó que, si se trata de cuestiones de presupuesto, entonces lo más adecuado sería que los miembros del Congreso sean atendidos por el secretario de Finanzas de la UASLP, por el secretario general o por la abogada general, que son quienes tienen la información más amplia y precisa sobre ese tema.

De paso, Zermeño Guerra dijo esperar que en el 2026, no se presenten más problemas financieros, aunque recordó que el origen del conflicto monetario ya resuelto con el Gobierno del Estado, es que cada año se registra un desfase o diferencia entre el presupuesto que el Congreso del Estado autoriza a la UASLP en diciembre y la partida que autoriza el Gobierno de la República en enero, dentro del convenio de colaboración Federación - Estado.

Finalmente el rector Alejandro Zermeño Guerra apuntó que el presupuesto universitario de cada año no puede ser reducido debido a normas legales a nivel nacional, al igual que tampoco se reducen los presupuestos en temas de salud y educación. Recordó que, cada año, la Federación incrementa el presupuesto de la UASLP en uno o dos puntos porcentuales.

