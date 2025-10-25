logo pulso
“Verdad, SLP es una entidad insegura”

Por Martín Rodríguez

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
“Verdad, SLP es una entidad insegura”

Luego de que el gobierno de Estados Unidos, colocó a San Luis Potosí en un nivel dos de riesgo en materia de seguridad pública, el expresidente de la organización civil Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, advirtió que no es creíble que los estadounidenses le mientan a sus ciudadanos y es verdad que San Luis no se escapa de ser una entidad insegura.

Dijo que San Luis Potosí no tenía por qué escaparse del tema nacional, con todos los problemas que ello implica, así es que no hay manera de ocultar la verdad, y seguimos siendo un país muy inseguro. 

Advirtió que no se ve que esto mejore, porque ante acciones iguales los resultados tendrán que ser necesariamente los mismos, si no es que tienden a empeorar, porque ya no hay instituciones de contrapeso, las instituciones de transparencia fueron disueltas y no hay manera de comprobar los números que presenta el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch  y entonces los números alegres del gobierno, pueden mentir lo que sea porque no hay manera de comprobarlos. 

Recordó que a diario circulan números de detenciones, de retiro de mercancías y decomiso de drogas, cifras que son muy altas y de todos modos las cosas permanecen igual, y entonces no se encuentra la correlación y tampoco algún motivo para saber si en verdad se está actuando o no.

