Villa de Pozos celebra a San Francisco de Asís

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Villa de Pozos vivió este 4 de octubre una de sus celebraciones religiosas más importantes: la festividad de San Francisco de Asís, patrono de la comunidad y figura central de una tradición que este año adquirió especial relevancia por el aniversario 800 de su tránsito del plano terrenal al "reino celestial".

Tanto la Parroquia como el gobierno municipal destacaron que esta fiesta es una de las expresiones más profundas de identidad poceña, capaz de reunir costumbres, música, peregrinaciones y un amplio patrimonio cultural transmitido por generaciones.

En los días previos, la comunidad realizó actividades que marcaron el ambiente festivo: el 2 y 3 de octubre se llevaron a cabo misas vespertinas, entradas de cera de distintas colonias y localidades, además de serenatas y quema de pirotecnia que acompañaron la imagen del santo, bajada de su nicho desde finales de septiembre. Las peregrinaciones de barrios y delegaciones como La Libertad, Arroyos, La Cantera y La Pila reforzaron el carácter regional de la celebración.

Este 4 de octubre se desarrolló la jornada principal, con la misa solemne en honor a San Francisco y la tradicional convivencia comunitaria en torno al templo. En los días posteriores, la parroquia mantendrá actividades complementarias de cierre, como celebraciones eucarísticas y visitas de grupos parroquiales, aunque el grueso de las ceremonias concluye este viernes.

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La festividad coincide con la Feria Regional de Villa de Pozos (Ferepo), lo que incrementa significativamente la afluencia de visitantes. Los conciertos gratuitos de grupos musicales de moda, junto con la oferta gastronómica y cultural de la feria, convierten esta fecha en uno de los momentos de mayor movimiento en la cabecera municipal.