Limpiarán drenajes en Pozos

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Aunque el pronóstico del clima marca una semana con baja probabilidad de lluvia para Villa de Pozos (entre 11 y 31 por ciento), el gobierno municipal enfrenta pendientes en la limpieza de alcantarillas y colectores pluviales que podrían complicar el panorama cuando regresen las precipitaciones.

Gobierno municipal enfrenta pendientes en limpieza de alcantarillas en Villa de Pozos

La siguiente semana se prevé un aumento en la posibilidad de lluvias, por lo que esta ventana de días relativamente secos es crucial para avanzar en los trabajos de desazolve que siguen incompletos en varias colonias.

Vecinos de sectores como La Libertad, Las Palmas y la segunda sección de Prados de San Vicente reportaron que intervenciones recientes al sistema de alcantarillas fueron parciales o se limitaron a vialidades principales, dejando fuera calles secundarias donde la acumulación de basura y tierra es más evidente. En algunos puntos, las rejillas permanecen obstruidas desde las lluvias de septiembre.

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Interapas y Dirección del Agua reciben solicitudes para mejorar mantenimiento en colonias afectadas

La población entiende que la responsabilidad principal de hacer estos trabajos es de Interapas, pero pidieron a la Dirección del Agua del gobierno municipal que les apoye con brigadas de mantenimiento, y que se difunda un calendario público o listado de zonas por atender.

Especialistas advierten que los encharcamientos no solo dependen solamente de la intensidad de la lluvia, sino del estado previo de la infraestructura. Si Interapas o el municipio no aceleran esta semana los trabajos pendientes, las colonias con drenaje limitado podrían enfrentar problemas serios de acumulación de agua.