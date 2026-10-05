Villa de Pozos no cuenta con consultorios gratuitos
DIF, soporte para personas vulnerables que requieren tratamientos médicos gratuitos
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A diferencia del vecino Soledad de Graciano Sánchez, que ya opera una red de ocho consultorios médicos gratuitos, Villa de Pozos aún no cuenta con infraestructura propia de atención primaria, por lo que el Sistema Municipal DIF, es el principal soporte para personas en situación de vulnerabilidad que requieren tratamientos, medicamentos e insumos médicos sin costo.
Actualmente, el organismo brinda apoyo a 10 pacientes que necesitan hemodiálisis, con dos sesiones mensuales por persona, un respaldo que aligera gastos constantes y elevados para personas que requieren de este tratamiento. Además, se mantiene la entrega gratuita de medicamentos e insumos obtenidos mediante compras y donaciones, priorizando a quienes enfrentan condiciones económicas adversas.
El DIF de Pozos también distribuye sillas de ruedas, bastones, andadores y aparatos funcionales, según disponibilidad, para mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Esta labor funciona como una red de contención en un municipio donde los residentes deben acudir a clínicas estatales, hospitales federales o servicios privados para recibir atención médica, lo que implica traslados y costos adicionales.
En tanto que el gobierno municipal desarrolla consultorios propios o un esquema de atención de primer contacto, el DIF sostiene por cuenta propia la respuesta institucional en salud. Las solicitudes de apoyo se atienden en sus instalaciones de Fray Juan de Villerías 305, donde se canalizan casos a los programas disponibles.
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