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Aumentan violaciones en Soledad

Narcomenudeo bajó de 323 a 245 casos, contrastando con el aumento de otros delitos en Soledad.

Por Flor Martínez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan violaciones en Soledad
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      Los delitos de violación y violencia familiar, registraron un incremento en Soledad de Graciano Sánchez, durante los primeros siete meses de 2026, al pasar de dos a ocho carpetas de investigación por violación y de 141 a 166 casos de violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Aumento de delitos sexuales y violencia familiar en Soledad

      Las estadísticas muestran que el delito de violación pasó de dos carpetas de investigación registradas durante el mismo periodo de 2025 a ocho hasta julio de este año, lo que representa un aumento de seis casos. En violencia familiar, las carpetas de investigación aumentaron de 141 en 2025 a 166 durante los primeros siete meses de 2026. En tanto, la extorsión se mantuvo en tres casos en ambos periodos.

      Coordinación municipal para combatir extorsión

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      De acuerdo con información de la Guardia Civil Municipal de Soledad, se mantiene la coordinación con corporaciones estatales y federales para implementar dispositivos y estrategias de prevención y combate a la extorsión.

      En contraste, el narcomenudeo fue el delito que registró la mayor reducción, al pasar de 323 carpetas en los primeros siete meses de 2025 a 245 en el mismo periodo de 2026.

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