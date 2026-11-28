Separa UASLP a dos vinculados en violencia de género
La institución atiende los casos con medidas inmediatas para prevenir y sancionar conductas de violencia de género.
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) determinó separar de sus actividades a dos personas señaladas por presuntas conductas de violencia de género en las facultades de Psicología y Derecho, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien confirmó que ambos casos ya son atendidos por la institución.
Denuncia y medidas en facultad de Psicología
Sobre la denuncia de una estudiante de Psicología por un presunto abuso sexual, el rector explicó que el señalado es un trabajador de la cafetería de la facultad, establecimiento que opera bajo una concesión, por lo que fue separado de sus funciones tras conocerse los hechos.
Protocolo activado en Derecho y separación del docente
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En el caso de Derecho, donde un docente fue denunciado por presuntos comentarios inapropiados durante una clase, Zermeño Guerra confirmó que se activó el Protocolo Universitario para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género y se determinó apartar al profesor de sus actividades durante este viernes.
El rector señaló que ambos asuntos tienen condiciones distintas, debido a que la persona señalada en Psicología no forma parte de la comunidad universitaria, mientras que el caso de Derecho involucra directamente a un integrante del personal académico.
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