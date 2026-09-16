Voto panista lo define el partido: RGB

El PAN no confirmó ni desmintió que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, haya pedido a su bancada en el Congreso del Estado votar contra Luis Fernando Gámez Macías para presidir la Mesa Directiva, luego de que el propio legislador del PVEM señalara públicamente al edil por una presunta intervención en la votación.

El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, respondió que corresponde a Gámez Macías sostener sus propios señalamientos. “Él es el que lo dijo y cada quien se hace responsable de lo que dice”, señaló al ser cuestionado sobre la acusación contra Galindo Ceballos.

Guajardo Barrera expresó que el grupo parlamentario del PAN mantiene respeto hacia el nuevo presidente de la Mesa Directiva y afirmó que sus acuerdos se toman en coordinación con la dirigencia estatal del partido. Con ello, evitó atribuir el voto de la bancada a una instrucción del alcalde capitalino.

Sobre el motivo por el que legisladores panistas votaron en contra de Gámez Macías, el coordinador parlamentario tampoco reveló una postura específica y se limitó a señalar que el sentido individual de los sufragios no puede conocerse. “El voto es secreto”, reiteró.

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Gámez Macías fue elegido con 24 votos a favor y tres en contra como presidente de la Mesa Directiva para el tercer y último año de la LXIV Legislatura, después de llegar a la sesión como propuesta única.