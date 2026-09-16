logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Voto panista lo define el partido: RGB

Niega el diputado local haber recibido “linea” de Galindo

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Voto panista lo define el partido: RGB

El PAN no confirmó ni desmintió que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, haya pedido a su bancada en el Congreso del Estado votar contra Luis Fernando Gámez Macías para presidir la Mesa Directiva, luego de que el propio legislador del PVEM señalara públicamente al edil por una presunta intervención en la votación.

El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, respondió que corresponde a Gámez Macías sostener sus propios señalamientos. “Él es el que lo dijo y cada quien se hace responsable de lo que dice”, señaló al ser cuestionado sobre la acusación contra Galindo Ceballos.

Guajardo Barrera expresó que el grupo parlamentario del PAN mantiene respeto hacia el nuevo presidente de la Mesa Directiva y afirmó que sus acuerdos se toman en coordinación con la dirigencia estatal del partido. Con ello, evitó atribuir el voto de la bancada a una instrucción del alcalde capitalino.

Sobre el motivo por el que legisladores panistas votaron en contra de Gámez Macías, el coordinador parlamentario tampoco reveló una postura específica y se limitó a señalar que el sentido individual de los sufragios no puede conocerse. “El voto es secreto”, reiteró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gámez Macías fue elegido con 24 votos a favor y tres en contra como presidente de la Mesa Directiva para el tercer y último año de la LXIV Legislatura, después de llegar a la sesión como propuesta única.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se cumplen 65 años de la brutal represión
Se cumplen 65 años de la brutal represión

Se cumplen 65 años de la brutal represión

SLP

Martín Rodríguez

Salvador Nava Calvillo recuerda la movilización de 1961

En noviembre, SCT liberarían más concesiones
En noviembre, SCT liberarían más concesiones

En noviembre, SCT liberarían más concesiones

SLP

Samuel Moreno

Coepris revisará tortillerías de SL
Coepris revisará tortillerías de SL

Coepris revisará tortillerías de SL

SLP

Samuel Moreno

Estudio de la UASLP detectó una toxina cancerígena

Censura se disfraza de violencia de género
Censura se disfraza de violencia de género

Censura se disfraza de violencia de género

SLP

Ana Paula Vázquez

Las acusaciones de este delito se concentran contra comunicadores