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"¿Y si alguien que amas está sufriendo?" El suicidio como cambio de paradigma, prevención y atención. Natsucko Maru Vitales Torres, maestra en psicoterapia con experiencia en electroestimulación magnética transcraneal, formula esa pregunta y advierte que para identificar a una persona con potencial suicida, lo primero es ser eterno buscador de los que sufren en silencio. Hallarlos y atenderlos puede salvar muchas vidas.

Ella pide que por un instante, los potosinos piensen en todas esas personas que aman, con las que conviven o que simplemente se cruzan en su camino.

"¿Cuántas de ellas estarán sufriendo en silencio?".

Par ella, qué diferente sería para una persona que está pasando por un momento difícil, encontrar a alguien que la escuche, que la acompañe y con quien pueda hablar sin miedo a ser juzgada.

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SITUACIÓN ACTUAL: LA MUERTE DE JÓVENES

Según los datos generados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema de salud pública que no afecta solamente a quien lo vive. También impacta a su familia, a sus amigos y a la sociedad en general. Precisa que es un fenómeno multifactorial, es decir, que no existe una sola causa.

En México, los jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran entre las principales causas de muerte en este grupo de edad, según los datos de reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con base en esos datos, Vitales Torres considera importante entender que el comportamiento suicida no tiene una sola causa.

¿CÓMO PUEDE PRESENTARSE EL COMPORTAMIENTO SUICIDA?

Para Natsucko Vitales, el punto crítico inicia con una ideación suicida, expresada pensamientos relacionados con la muerte o con el deseo de dejar de vivir. "Es la cercanía con la idea a través del ´Quisiera desaparecer´, ´Ojalá no estuviera aquí´, ´Ya no quiero seguir´, ´A veces pienso en hacerme daño´, lo que lleva al primer punto de alarma."

Advierte que el segundo aspecto es el intento de suicidio, el que se manifiesta cuando una persona realiza una acción con la intención de quitarse la vida, pero sobrevive.

En el caso extremo, precisamente el que luego se conoce, es el suicidio, el que ocurre cuando una persona muere como consecuencia de una conducta realizada con la intención de quitarse la vida.

SEÑALES DE ALERTA DIRECTAS

Para la especialista y consultora clínica, hay algunas señales que debemos tomar muy en serio.

El primer paso es la detección de acciones encaminadas a preparar o planear un suicidio. En este caso, hay algunos que suelen despedirse de familiares o amigos de una manera poco habitual. A veces, presentan conductas de autolesión, como cortarse, quemarse o lastimarse.

Uno de los puntos perceptibles es el acto de hablar directamente sobre querer morir, hacerse daño o quitarse la vida, como parte de la ruta que lleva el plan de quitarse la vida.

SEÑALES DE ALERTA INDIRECTAS

Advierte que alrededor de la conducta, existen cambios que pueden indicar que algo no está bien. En ocasiones tienden a alejarse de familiares y amigos o dejan de participar en actividades que antes disfrutaban. A veces suelen sentirse constantemente solos.

Algunos otros síntomas se relacionan con el incremento en el consumo de alcohol o drogas, entre otros.

En el diagnóstico temprano, para el caso de quienes saben leer los síntomas, se pueden percatar de condiciones que empeoran en la situación, tales como el hecho de que la presencia de un problema de salud mental puede aumentar el riesgo.

ESTRATEGIAS

PARA LA PREVENCIÓN

Para Natsucko Vitales, es muy importante generar un plan de seguridad y tomar decisiones adecuadas según el nivel de riesgo, el contexto y los alrededores, de manera que haya suficientes elementos para saber qué hacer cuando comienzan pensamientos de hacerse daño.

Propuso que las acciones incluyan la identificación de las señales de alerta y el reconocimiento de las cosas indican que una potencial víctima está empezando a sentirse peor.

Una forma activa de intervención para quien pretende el suicidio, es la búsqueda de formas de tranquilizarse, localizar personas o lugares que le ayuden a distraerse, identificar personas que se convierten en una ayuda potencial y saber A quiénes acudir en caso de emergencia.

De hecho, recomienda mantener cerca a profesionales de la salud y líneas de ayuda. En forma adicional, propone reducir el acceso a medios con los que pueda hacerse daño.

Advierte que las redes de apoyo pueden convertirse en una gran fortaleza para comenzar y continuar un proceso a favor de la vida.

Agrega la propuesta de atención a la salud mental y de los cuadros de riesgo suicida entre la población infantojuvenil, tal y como lo avala el hecho de que la FDA (Agencia Americana del Medicamento) haya aprobado el uso de la EMT en el colectivo de personas de 15 años de edad en adelante.

Precisa que esta actividad permite la modulación de la actividad del córtex cerebral a través de un campo magnético que se genera con una bobina que se coloca sobre a una distancia de la superficie del cráneo y llega hasta la corteza cerebral, zona en la que el tratamiento genera la activación o la inhibición de las neuronas que forman parte de los circuitos afectados en diversas patologías mentales.

Asegura que lo más importante es que las personas que están pasando por una situación de riesgo reciban una atención adecuada, oportuna y personalizada.

DESPUÉS DE UN SUICIDIO: EL DUELO

Con independencia de las medidas de prevención propuestas, explica que es muy importante referirse al duelo después del suicidio, el que embarga a las personas que quedan después de un suicidio, es decir familiares, amigos y personas cercanas.

Ese riesgo potencial derivado del suicidio, podría generar la aparición de sentimientos de culpa, vergüenza, enojo, tristeza y muchas preguntas como "¿Por qué pasó?", "¿Pude haber hecho algo?", "¿Por qué no me di cuenta?", dudas de ejemplo que asaltan a la mayor parte de la gente que está alrededor, aunque cada persona vive este proceso de manera diferente.

CAMINANDO

HACIA LA RECUPERACIÓN

Para la consultora, aceptar lo que pasó significa comenzar a reconocer que la vida cambió y probablemente nunca volverá a ser exactamente igual, pero eso no significa que no pueda seguir adelante.

Advierte que es necesario reconocer lo ocurrido y entender que la persona estaba sufriendo, además de recordar que una crisis puede afectar la manera de pensar y tomar decisiones.

Otra forma de recuperación lleva a concederse permiso para volver a disfrutar, seguir queriendo y recordando a esa persona mientras también se aprende a vivir nuevamente y con ayuda profesional.

TRATAMIENTO

Y SALUD MENTAL

La especialista estima que la tecnología también es un factor importante para ayudar a las personas con riesgo de suicidio. Así, sostiene que la estimulación magnética transcraneal (EMT), se ha vuelto cada vez más crucial, porque viene a ser un cambio de paradigma en el abordaje de diversos padecimientos de salud mental y de los cuadros de riesgo suicida entre la población infantojuvenil.

A partir de esa condición de ventaja, y tal y como lo avala el hecho de que la FDA (Agencia Americana del Medicamento), está aprobado el uso de la EMT en el colectivo de personas de 15 años de edad en adelante.

Añade que este mecanismo permite la modulación de la actividad del córtex cerebral a través de un campo magnético que se genera con una bobina que se coloca sobre a una distancia de la superficie del cráneo y llega hasta la corteza cerebral, zona en la que el tratamiento genera la activación o la inhibición de las neuronas que forman parte de los circuitos afectados en diversas patologías mentales.

"Lo más importante es que las personas que están pasando por una situación de riesgo reciban una atención adecuada, oportuna y personalizada".