Ángel Leonardo, fue presentado al templo

Angel Leonardo Zapata González cumplió tres años y fue presentado al templo en una emotiva ceremonia religiosa.

Oskar Zapata y Alejandra González compartieron con su pequeño hijo este especial acontecimiento, al igual que sus padrinos Israel Zapata y Alma Cruz, así como sus demás seres queridos.

La celebración se efectuó en la capilla de María Reparadora, bajo la dirección de la Madre Victorina Sandoval Nava, quien con mucho cariño y entusiasmo, guió a Ángel para agradecer a Dios por este gran acontecimiento, resaltando la importancia de la guía espiritual que Ángel deberá de seguir bajo el amparo y protección de sus padres y padrinos.

Al concluir la celebración, los abuelos de Ángel Leonardo ofrecieron una una divertida fiesta en su honor, para la que eligieron una serie de detalles.

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