¡ARMONÍA ENTRE AMIGOS!

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Un grupo de amigos compartieron una agradable celebración.

Ellos, formaron parte de la Policía Federal de Caminos (PFC SLP), que se creó en 1928 para la seguridad de los caminos federales y dependía de la SCT a través de la Dirección General del Autotransporte Federal.

El agradable encuentro se efectúo en el restaurante "Los Cedros" del Club Libanés Potosino.

Ahí, llegó la selecta concurrencia, a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida.

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En sus rostros, ¡gran alegría! por esta ocasión especial.

En un ambiente pleno de entusiasmo, los ahí reunidos compartieron interesantes experiencias recientes y los proyectos a emprender. Al igual, charlaron de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.

La agradable atmósfera se prolongó con gran optimismo