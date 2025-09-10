NADADORES AUDACES

Con éxito el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la tradicional Competencia de Natación Infantil Juvenil San Luis Rey de Francia.

El evento reunió a destacados nadadores de la localidad y del interior del país.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, encabezó la ceremonia inaugural.

Le acompañaron Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Comisión de Sociales; integrantes del Consejo, la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez con sus princesas, y Gabriela Berrón Espinosa, Presidenta de la Comisión de Natación Infantil-Juvenil,

Ellos, dieron la bienvenida a los participantes.

En un ambiente de gran alegría, los nadadores demostraron su experiencia, preparación, condición física, técnica, estilo y habilidad.

Los más audaces obtuvieron el triunfo anhelado y el reconocimiento de sus familias, amigos y compañeros.