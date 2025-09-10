logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

NADADORES AUDACES

DEMUESTRAN HABILIDAD EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Con éxito el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la tradicional Competencia de Natación Infantil Juvenil San Luis Rey de Francia.

El evento reunió a destacados nadadores de la localidad y del interior del país.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, encabezó la ceremonia inaugural.

Le acompañaron Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Comisión de Sociales; integrantes del Consejo, la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez con sus princesas, y Gabriela Berrón Espinosa, Presidenta de la Comisión de Natación Infantil-Juvenil,  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellos, dieron la bienvenida a los participantes.

En un ambiente de gran alegría, los nadadores demostraron su experiencia, preparación, condición física, técnica, estilo y habilidad.

Los más audaces obtuvieron el triunfo anhelado y el reconocimiento de sus familias, amigos y compañeros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD EN UNA CÁLIDA RECEPCIÓN

NADADORES AUDACES
NADADORES AUDACES

NADADORES AUDACES

SLP

Maru Bustos

DEMUESTRAN HABILIDAD EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

COMPARTE FELICIDAD ENTRE AMIGAS; RECIBE AFECTO