Mujer detenida por causar accidente mortal

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
Mujer detenida por causar accidente mortal

La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la captura de una mujer, a través de la Policía de Investigación, señalada del aparente delito de homicidio por culpa ocurrido en la zona media de la entidad.

Fue a principios de agosto de 2025, cuando fue relacionada con un hecho en el que una camioneta arrolló a una persona sobre el bulevar Carlos Jonguitud Barrios, en el municipio de Ciudad Fernández, ocasionándole diversas lesiones, que derivaron en su deceso.

La carpeta de investigación que integró un Agente del Ministerio Público de la Delegación Tercera fue judicializada, para que un Juez de control emitiera la respectiva orden de aprehensión en su contra.

Reyna “N” fue capturada por la PDI en la zona Centro del municipio de Rioverde, demarcación en la que la imputada quedó recluida en el Centro Penitenciario Estatal. En este sitio quedará a disposición de la autoridad judicial, en donde enfrentará su proceso penal.

