GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Por Redacción PULSO

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Gilda Acosta cumplió años y lo festejó feliz entre amigas.

El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y agradables sorpresas.

En un entorno cálido, le desearon bienestar y prosperidad en su vida personal y en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza a este grupo de amigas, charlaron algunas experiencias recientes, así como de las actividades que realizan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida y  por lo que emprenden cada día.

Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.

¡Vaya, que bien la pasaron!

