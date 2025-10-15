Hoy Cineclub de Barrio

El Cineclub Cine de Barrio proyectará “El jardín de la tía Isabel” este miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas en la Casa de Cultura de San Miguelito. La función forma parte de su programa dedicado a difundir cine mexicano clásico, con obras que marcaron la historia del cine nacional por su contenido crítico y su mirada sobre la identidad y los procesos históricos del país.

Dirigida por Felipe Cazals en 1971, la película se desarrolla en el siglo XVI, durante la época de la conquista de América. La historia inicia cuando dos carabelas parten de Sevilla y naufragan en costas americanas, dejando como sobrevivientes a un grupo heterogéneo de curas, soldados, prostitutas y civiles. Aislados y sin contacto con la corona española, los personajes deben organizarse para sobrevivir en un entorno hostil que pone a prueba sus creencias y su humanidad.

El filme, con guion de Julio Alejandro y Jaime Casillas, cuenta con las actuaciones de Jorge Martínez de Hoyos, Claudio Brook y Ofelia Guilmáin, figuras destacadas del cine mexicano. A través de su narrativa, Cazals cuestiona la figura del conquistador y muestra cómo los ideales religiosos y de poder se desmoronan ante la desesperación y el instinto de supervivencia. La película fue nominada a los premios Ariel en las categorías de Mejor Edición y Mejor Fotografía.

A lo largo del relato, el director combina elementos históricos con una visión crítica sobre la colonización y sus consecuencias. La travesía por la selva, los enfrentamientos entre los personajes y la aparición de un ídolo maya simbolizan el choque entre la ambición europea y las realidades del territorio americano. La obra se distingue por su tono sombrío y su reflexión sobre la fragilidad de las estructuras sociales fuera del control de la civilización.

Felipe Cazals consolidó una de las películas más representativas de su primera etapa como cineasta. La proyección busca acercar al público a este clásico del cine mexicano, cuya vigencia radica en su análisis de la condición humana y en su manera de reinterpretar un periodo clave de la historia desde una mirada crítica y cinematográfica.

“El jardín de la tía Isabel” se proyectará en la Casa de Cultura de San Miguelito.