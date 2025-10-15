Presentan el libro “Koatl el Defensor”

La presentación del libro “Koatl el Defensor – Convergencia Latina”, escrito por Eduardo Yair Pérez Trujillo, contará con la participación de Christian Castro Sugrañes, el día de hoy a las 18:00 horas en la Sala de los Cronistas del Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí.

La obra reúne a cuatro superhéroes originarios de distintos países del continente en un mismo universo narrativo: Koatl el Defensor, de México; Saic, el Esclavo de las Sombras, de Colombia; La Chola Power, de Perú; y El Caballero Rojo, de Argentina. Cada uno representa los valores, mitos y conflictos propios de su contexto cultural, unidos por una amenaza común que busca sumir a Latinoamérica en la oscuridad. Este proyecto editorial marca el primer crossover de héroes latinoamericanos dentro del cómic contemporáneo. Koatl el Defensor, protagonista central de la historia, es un joven potosino de raíces huastecas elegido por el dios Quetzalcóatl para portar un poder ancestral. Como guardián designado, su misión es proteger a la humanidad enfrentando fuerzas sobrenaturales que amenazan con alterar el equilibrio entre el pasado mítico y la realidad actual. El personaje combina elementos de la cosmovisión mesoamericana con el formato moderno del héroe urbano. En esta nueva entrega, Koatl debe enfrentarse a energías negativas que emergen desde los túneles subterráneos de San Luis Potosí. Guiado por visiones y enigmas, el héroe explora los laberintos ocultos bajo la ciudad para detener un poder que podría poner en riesgo a toda la región. El relato mezcla la aventura y la fantasía con referencias locales que amplían el universo narrativo del personaje.

La obra, creada por Yair Pérez Trujillo junto con Johann García