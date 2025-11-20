Ahora cinco rijosos acaban tras las rejas

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar, y a dos por presunta agresión y lesiones, esto al prestar atención a reportes en distintas colonias.

En un domicilio de la calle Circuito Munkoa, en la colonia El Toro, los oficiales municipales se presentaron para atender un reporte en el que se indicó sobre la presencia de un individuo agresivo; al llegar, una mujer indicó que quería proceder legalmente contra su pareja, quien la violentó de forma física y psicológica, teniendo contacto en el lugar con quien se identificó como Juan “N” de 34 años.

En la calle Verano, de la colonia Villa Alborada, fue detenido Óscar “N” de 30 años, reportado por su pareja a quien habría agredido de forma psicológica y física. Por otro lado, en la colonia Rancho Pavón, se logró el arresto de quien dijo llamarse José “N” de 22 años, señalado por su pareja de violentarla física y psicológicamente.

En el carril lateral de la carretera Matehuala, a la altura de Cabecera Municipal, se atendió una denuncia en la que fue señalado un sujeto que agredió con una herramienta a otra persona, pidiendo proceder legalmente en su contra, ubicando a quien dijo llamarse Miguel “N” de 32 años, a quien se le encontró un objeto similar a un desarmador que usó en la agresión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, en la calle Soto la Mariana, en el fraccionamiento María Bonita, se reportó a un sujeto que golpeó a un vecino de la misma calle y dañó la puerta de su casa, detectando al denunciado, quien se presentó como Israel “N” de 21 años.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, presunta agresión y lesiones, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.