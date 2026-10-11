María Emilia, nueva cristiana

Carlos Benito García y María Emilia Orozco bautizaron a su hija María Emilia García Orozco.

El evento reunió a sus seres querido y amigos en el Templo de San Agustín del Pedregal, donde los recibió el presbítero Salvador González Vázquez.

Ahí estuvieron también Ximena García y Laia Dávila, madrinas la niña, quienes se comprometieron a siempre guiar espiritualmente a su ahora ahijada para que lleve una vida de bien.

Uno de los instantes más emotivos de la celebración fue cuando María Emilia recibió el primer sacramento.

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Al finalizar la ceremonia, la nueva cristiana recibió una ovación de los invitados.

Enseguida, los García Orozco ofrecieron una recepción en la que disfrutaron con la selecta concurrencia de los detalles y atractivos que prepararon con amor para este día en que convirtieron a María Emilia en cristiana.