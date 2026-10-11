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Mauricio, recibe el primer sacramento

Seres queridos lo acompañan en la parroquia de San Agustín de Pedregal.

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Mauricio Zapata y Fátima Castro celebraron el bautizo de su segundo hijo Mauricio Zapata Castro.

Felices, llegaron con él y con su hija mayor Isabella Zapata Castro a la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde, en el atrio, los recibió el sacerdote celebrante y los bendijo.

Con, ellos estuvieron los Padrinos de Mauricio: Miguel Castro y Miriam Menchaca y Gustavo Morón.

Este acontecimiento especial reunió a los seres queridos y amigos de los Zapata Castro, quienes unieron sus oraciones por el bienestar del niño.

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Tras la ceremonia, para celebrar, Mauricio y Fátima ofrecieron un festejo para el que reservaron atractivos y detalles especiales.

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