Mauricio, recibe el primer sacramento
Seres queridos lo acompañan en la parroquia de San Agustín de Pedregal.
Galeria
Mauricio Zapata y Fátima Castro celebraron el bautizo de su segundo hijo Mauricio Zapata Castro.
Felices, llegaron con él y con su hija mayor Isabella Zapata Castro a la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde, en el atrio, los recibió el sacerdote celebrante y los bendijo.
Con, ellos estuvieron los Padrinos de Mauricio: Miguel Castro y Miriam Menchaca y Gustavo Morón.
Este acontecimiento especial reunió a los seres queridos y amigos de los Zapata Castro, quienes unieron sus oraciones por el bienestar del niño.
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Tras la ceremonia, para celebrar, Mauricio y Fátima ofrecieron un festejo para el que reservaron atractivos y detalles especiales.
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