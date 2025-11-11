logo pulso
MANUEL Y ANAHÍ ¡ES NIÑA!

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
Manuel Olguín Gómez y Anahí Zamarrón Ríos esperan con gran ilusión el nacimiento de su primogénita.

Para saber si era niña o niño, en una celebración especial realizaron la tradicional revelación de sexo.

Sus familias y amistades cercanas se sumaron al festejo y los acompañaron esta ocasión especial en sus vidas.

Así, supieron que será una niña, quien nacerá en fecha próxima y vendrá a colmar de bendiciones y dicha su hogar.

Desde luego que los futuros papás atendieron a las felicitaciones de los invitados, quienes les desearon bienestar para ellos y la bebé.

¡Vaya felicidad!

