MANUEL Y ANAHÍ ¡ES NIÑA!
Manuel Olguín Gómez y Anahí Zamarrón Ríos esperan con gran ilusión el nacimiento de su primogénita.
Para saber si era niña o niño, en una celebración especial realizaron la tradicional revelación de sexo.
Sus familias y amistades cercanas se sumaron al festejo y los acompañaron esta ocasión especial en sus vidas.
Así, supieron que será una niña, quien nacerá en fecha próxima y vendrá a colmar de bendiciones y dicha su hogar.
Desde luego que los futuros papás atendieron a las felicitaciones de los invitados, quienes les desearon bienestar para ellos y la bebé.
¡Vaya felicidad!
