¡RADIANTES EN SU CUMPLEAÑOS!

Elizabeth Wogñis e Irma Robledo festejaron sus cumpleaños entre amigas, con un cálido desayuno.

A ellas les identifica una sólida amistad de hace varios años por lo que celebraron juntas este especial acontecimiento en sus vidas.

Para esta ocasión especial, seleccionaron algunos atractivos de buen gusto que agradaron a las invitadas.

A través de muestras de afecto, los grupos de amigas les desearon prosperidad en sus familias y en sus proyectos a emprender.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde luego, en medio de un ambiente pleno de entusiasmo, platicaron de sus actividades y planes a realizar próximamente.

El cálido encuentro, se prolongó con armonía y la mañana resultó plena de alegría y de emociones.