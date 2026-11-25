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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque México captó un máximo histórico de capital foráneo de enero a septiembre pasado, las nuevas inversiones redujeron la participación del total.

En ese periodo el país captó 43 mil 90 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), 5.3% más que los 40 mil 906 millones de dólares que se captaron en los mismos meses de 2025.

Sin embargo, las nuevas inversiones solamente representaron 8.8% del total, con 3 mil 800 millones de dólares. Un año antes, en ese mismo periodo se captaron 6 mil 563 millones de dólares, lo que representó 16% del total, casi el doble del porcentaje actual.

La Secretaría de Economía dio a conocer que en el rubro de reinversión de utilidades se recibieron 34 mil 975 millones de dólares, equivalente a 81.2% del total, para alcanzar "el monto más alto desde que se tiene registro", dijo la dependencia en un comunicado.

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Las cuentas entre compañías sumaron 4 mil 315 millones de dólares, equivalente a 10% del total. La reinversión de utilidades en el periodo de enero a septiembre de 2026 aumentó 26% respecto al mismo periodo en 2025, lo cual refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en seguir apostando por nuestro país en el mediano y largo plazo.

"Por su parte, las cuentas entre compañías disminuyeron 34.6%, lo cual es consistente con una mayor capacidad de las empresas para financiar a sus matrices o cubrir obligaciones de deuda".

A pesar de la caída de las nuevas inversiones, la dependencia dijo que se incrementaron las divisas que llegaron al país a proyectos de manufactura, al pasar de 708 a mil 124 millones de dólares, casi un 59%.

Consideró que "esto refleja la fortaleza de las cadenas productivas nacionales y la confianza de los inversionistas extranjeros en México como plataforma manufacturera de alto valor agregado".

Recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que México se posicionó como la sexta economía con mayor captación de Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre de 2026, por detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista en México, con 19 mil 334 millones de dólares, equivalente a 44.9% del total.