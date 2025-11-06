Alertan de vigilancia fiscal a plataformas

Ciudad de México.- El acceso permanente y en tiempo real del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a información de los usuarios de las plataformas digitales, es técnicamente inviable y financieramente regresivo.

Así lo manifestó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en un pronunciamiento que emitió este miércoles en relación a las modificaciones que aprobó el Congreso de la Unión al Código Fiscal de la Federación (CFF) que entrarán en vigor a partir del 2026.

Sentenció que la obligación de interconexión permanente entre sistemas gubernamentales y privados introduce vulnerabilidades críticas. Lo anterior, destacó, en momentos en que México ha enfrentado incidentes graves de ciberseguridad en el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo que alertó que repetir estos errores en un entorno de acceso en tiempo real amplifica el riesgo exponencialmente, comprometiendo la integridad de plataformas y datos sensibles de millones de usuarios.

El instituto que agrupa a los ejecutivos de finanzas del país, enfatizó que el acceso irrestricto a sistemas privados sin orden judicial contraviene principios constitucionales y estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, la California Consumer Privacy Act (CCPA) y los marcos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).