BMV, con nuevo máximo

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó un 1.58%, porcentaje que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 63,378.51 unidades, para apuntarse un nuevo máximo histórico en una jornada con avances a nivel mundial.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió el pasado 29 de octubre cuando se ubicó en 63,352.85 unidades.

Al interior del mercado mexicano, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro (+7.66%), Televisa (+5.16%), Grupo México (+4.01%), Banregio (+4%) y Qualitas (+3.81%).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.32% frente al dólar, al cotizar en 18.59 unidades por billete verde, frente a los 18.65 en la jornada anterior, según datos de Banxico.

Por su parte, Wall Street cerró este miércoles en verde, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostrara escéptico sobre el poder del presidente Donald Trump para imponer aranceles.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0.48%, hasta 47,311 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.37%, hasta 6,796 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.65%, hasta 23,499 enteros.

En el plano corporativo, destacaron las caídas de Pinterest, que descendió un 21.76 por ciento tras unos resultados trimestrales decepcionantes y una precisión débil para el siguiente por el impacto negativo en la publicidad derivado de los aranceles, que afectan a los grandes minoristas.

En otros mercados, el petróleo de Texas (WT) bajó un 1.59% hasta 59.6 dólares el barril, presionado por la decisión de la alianza OPEP+ de aumentar su oferta petrolera a partir de diciembre próximo.